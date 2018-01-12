Опубликованы два видео уничтожения боевиков‍, напавших на авиабазу Хмеймим

Министерство обороны РФ опубликовало две видеозаписи, как высокоточными артиллерийскими боеприпасами "Краснополь" уничтожили боевиков-диверсантов, обстрелявших российскую авиабазу Хмеймим в Сирии из минометов 31 декабря и уничтожения склада беспилотников боевиков.

В последний день 2017 года боевики обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим, в результате погибли двое российских военных. 6 января террористы использовали беспилотники для атаки на авиабазу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе.

На складах террористов хранились и оснащались ударные дроны аналогичные тем, с помощью которых в ночь на 6 января террористы попытались атаковать авиабазу Хмеймим.

Согласно заявлению Минобороны РФ, армия провела в Сирии спецоперацию, задействовав "все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки".

"На конечном этапе операции группой российских сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб. Вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", отметили в Минобороны. Также уничтожен склад беспилотников террористов.

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