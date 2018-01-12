Суд снял арест с 95 миллионов бывшего главы «Почты России»

Басманный суд Москвы снял арест с денег бывшего главы «Почты России» Дмитрия Страшнова, поскольку у следствия «у следствия отпали основания для ареста этих денежных средств», пишет РБК. В суде подтвердили, что ходатайства о продлении срока ареста счетов не поступало.

Страшнов руководил «Почтой России» в 2013–2017 годах, в ноябре 2016 года прокуратура потребовала завести на него уголовное дело: его заподозрили в том, что он злоупотребил полномочиями и незаконно начислил себе премию в размере 95,4 млн руб. Обвиняемый пояснил правоохранительным органам, что средства были начислены на основе документов, показавших чистую прибыль почты в 1,2 млрд руб. Но власти настаивали, что это часть бюджетных денег, которые были выделены на покрытие убытков предприятия.

В августе прошлого года Басманный суд Москвы постановил арестовать счета Страшнова. В соответствии с решением суда ему запрещалось совершать операции и распоряжаться денежными средствами в пределах установленной суммы ущерба. Теперь счета экс-главы «Почты России» разморожены.

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