Авиакомпания подаст в суд на жену Аршавина за скандал на борту самолета

Авиакомпания "Аэрофлот" подаст в суд на супругу футболиста Андрея Аршавина Алису за скандал с ее участием на борту самолета, вылетавшего из Москвы в Алма-Ату накануне Рождества с 10-месячной дочкой.

По данным авиакомпании, из-за поведения Аршавиной пострадали 100 пассажиров рейса SU1946 6 января 2018 года. Люди вынуждены были ожидать вылета более полутора часов. "Все это время им приходилось мириться с поведением Аршавиной, требующей к себе особого внимания и задерживающей подготовку воздушного судна ко взлету", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

Перевозчик понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания авиалайнера: перерасходом топлива, с буксировкой воздушного судна, предоставлением трапа, выгрузкой багажа. Авиакомпания намерена в судебном порядке взыскать с Алисы Аршавиной расходы, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного обслуживания самолета в Шереметьево, - передает "Эхо Москвы".



С июня 2018 года авиакомпании получат возможность включать авиадебоширов в "черные списки" и в дальнейшем отказывать им в перевозке. В компании отметили, что если бы закон уже действовал, жена Аршавина, назвавшая себя майором ФСБ во время инцидента, угодила бы в список.

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