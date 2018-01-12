Сообщения о возможном украинском ударе по Крымскому мосту не испугали россиян

Жители России не верят в реальность украинского ракетного удара по Крымскому мосту. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса, проведенного на сайте «Аргументы недели».

Половина респондентов – 50% - заявила о том, что Киев не решится начать войну со страной, которая обладает ядерным оружием. Противоположной позиции придерживаются 14%. По их мнению, украинские власти пойдут на все, чтобы вернуть контроль над Крымом. Еще 37% опрошенных считают, что военную опасность для РФ представляет не Украина, а Запад во главе с Соединенными Штатами.

В начале года Киев опубликовал видео испытаний нового ракетного комплекса «Гром-2». В Госдуме заявили, что он является угрозой для строящегося Крымского моста.