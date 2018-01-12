Во Владивостоке жители заселяются в первый в регионе дом, построенный по программе "Жилье для российской семьи". Квартиры там купили почти 200 семей. По цене вдвое ниже рыночной, передает ОТР.

Этот дом в микрорайоне "Зеленый угол" - первый в городе, построенный по программе "жильё для российской семьи". 192 человека уже получили на руки документы на квартиры и ключи.

Евгения Варлашова подала заявку на участие в программе два года назад. Считает, что ей повезло. Двухкомнатная квартира с балконом и черновой отделкой стен обошлась в 1 миллион 700 тысяч рублей.

Евгения Варлашова, житель дома: "Мы попали по тому критерию, что у мужа есть ветхое жильё в посёлке, где он прописан. Я считаю, это доступно, и качество на высоте ".

Построила дом компания - резидент свободного порта Владивосток. Льготы по налогу на прибыль помогли застройщику снизить издержки, поэтому квартиры в доме продавались по 35 тысяч рублей за один квадратный метр, что вдвое дешевле рыночной стоимости. Часть затрат на коммуникации государство обещало компенсировать позже.







Алексей Исаков, заместитель директора по развитию строительной компании: "Дом если не в ноль, то очень к минимуму сведена маржа. В программе указана возможность возврата 4 тысяч рублей за квадратный метр сетей, но пока прецедентов по России особых не было, но будем искать возможность это сделать".

В Приморском крае программа "Жильё для российской семьи" действует с 2015 года. Региональные власти обещали, что за два года во Владивостоке построят три новых микрораойна эконом-класса. Однако часть объектов превратились в долгострои. На сегодня в эксплуатацию сдан только один девятиэтажный дом. В очереди на получение квартир стоят около 4 тысяч приморских семей.

В этом году строители должны сдать в эксплуатацию ещё два девятиэтажных дома эконом-класса. Новоселье в них отметят более 500 приморских семей.