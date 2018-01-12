В I чтении принят законопроект о деятельности СМИ-иноагентов

В пятницу, 12 января, в Госдуме в первом чтении был принят законопроект о регулировании деятельности СМИ-иностранных агентов на территории РФ. Он был внесен на рассмотрение 19 декабря прошлого года.

Согласно последней информации, в данном законопроекте утверждается, что средства массовой информации, которые признаны в России иностранными агентами, обязаны учредить российское юридическое лицо, чтобы иметь право распространять свою продукцию в стране, передает РИА "Новости".

Также отмечается, что иноагентом можно считать физическое лицо – эта мера является ответной на нормы, указанные в американском законодательстве. Уточняется, блогеры не попадают под действие этого закона, если они не финансируются из-за границы или не представляют СМИ.





