В Совфеде высказались о передаче Украине военной техники из Крыма

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в пятницу, 12 января, высказался о возможности передать украинской стороне военную технику из Крыма.

Политик подчеркнул, что Украина в настоящий момент не желает сотрудничать с Россией и, вероятно, отреагирует негативно на предложение забрать технику. Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова Клинцевича, готовность РФ пойти на этот шаг демонстрирует стремление страны наладить отношения с украинскими коллегами.

Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что государство готово передать Украине авиатехнику и корабли из Крыма, хотя они находятся в крайне плохом состоянии. Более того, российская сторона согласна пригласить украинских экспертов для утилизации боеприпасов, которые невозможно транспортировать.