В Уфе хозяин лишился дома, пока был в командировке

Башкирские следователи выясняют, кто снес жилой дом в Уфе, пока его хозяин был в командировке, сообщает региональное следственное управление СК РФ. На месте остались лишь обломки от двухэтажного дома.

Информацию о произошедшем ведомство узнало из СМИ. Дом на улице Гафури, в котором находились мебель, бытовая техника и личные вещи уфимца, был снесен неизвестными. Дом был в списке аварийного жилья под снос, но жильцы не желали расселяться и подали исковое заявление в суд. В городской службе сноса и расселения даже ничего не знают о случившемся.

Фардат Шайнуров считает, что за преступлением стоят застройщики, которые возводят рядом многоэтажки, однако доказательств у него пока нет. В девелоперской компании причастность к сносу отрицают. В октябре 2017 года на дом уже покушались - неизвестные пытались разобрать здание.