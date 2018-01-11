В Копейске из мусора научились делать топливо RDF

На мусорном полигоне возле поселка Старокамышинск, который расположен рядом с Копейском, открыта линия по переработке мусора и производству из него топлива RDF. О том, как удалось успешно запустить практику использования отходов на благо жителей Южного Урала, что подлежит переработке и почему на полигоне идеальная экология, рассказал председатель Совета директоров компании АО «Втор-Ком» Рафаил Рузбин.

- Линия по переработке отходов в топливо была запущена в 2017 году и сейчас она производит 24 тонны топлива каждый день, - рассказал Рафаил Рузбин. – Изначально мы закупили все необходимое оборудование, а также евроконтейнеры и мусоровозы, которые умеют работать с ними, а также заручились поддержкой цементного завода в Коркино, который установил оборудование, которое работает на этом виде топлива.

Поддержка партнеров оказалась как нельзя кстати, и сейчас производство полностью обеспечивает потребности цемзавода в топливе. Это еще и выгодно – стоимость топлива RDF в два раза дешевле газа. Удивительно, ведь раньше это было всего лишь макулатурой и тряпками. При этом в виде отходов теперь захороняется всего половина изначального объема. На данный момент благодаря производству топлива в почву не попадает от 500 до 600 тонн отходов месяц. Это примерно 400 тонн топлива RDF и 200 тонн сырья. Немаловажно, что цементный завод готов увеличить свою производительность в восемь раз, поэтому линия будет перерабатывать гораздо больше отходов.

Подробнее о том, как удалось запустить раздельный сбор отходов в Копейске и в какой контейнер складывать отходы для переработки, как следят за безопасностью привозимого мусора и из чего состоит это топливо – читайте в материале «Копейского рабочего».