Предсказание о Третьей мировой от известного экстрасенса взволновало сеть

В Сети распространилось предсказание известного экстрасенса Матфея Ланга. Он напророчил «страшную бойню», которая произойдет в ближайшие пять лет. Слова баварского провидца подтвердил и еще один провидец Леви Саадий Нахмани.

Маг был уверен, что «война» не продлится долго, но масштаб ее будет ужасен, а жертвами станут миллионы людей. Провидец предсказал, что война начнется на Востоке, а затем распространится до Западной Европы.

Также СМИ стало известно о предсказании еще одного прорицателя Леви Нахмани. Он рассказал о Третьей мировой войне, которая начнется с нападения Северной Кореи на Южную. Два предыдущих предсказания Нахмани о войне уже сбылись, пишет vladtime.