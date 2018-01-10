У Путина появятся аккаунты в соцсетях

Вскоре у кандидата в президенты РФ Владимира Путина появятся страницы в социальных сетях. Об этом сообщили в избирательном штабе действующего главы государства. Как пишут РИА «Новости», Елена Шмелева - сопредседатель штаба Путина, отвечая на вопрос будет ли у кандидата свой telegram-канал, заявила: «Думаю, да. Все каналы (коммуникации) будут».

Сопредседатель Александр Румянцев так же подтвердил, что у кандидата «все будет абсолютно». А значит у Владимира Путина появятся и другие аккаунты в социальных сетях таких, как Twitter, Facebook и других, а у пользователей будет возможность узнавать о новостях избирательной компании из первых рук.