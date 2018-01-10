Москвичи смогут увидеть полет МКС над городом

Жители московского региона, у которых есть бинокль, смогут увидеть пролет МКС вблизи Луны, Юпитера и Марса завтра утром, 11 января. Об этом сообщает пресс‐служба "Роскосмоса".

"В 6:10:50 по московскому времени ... полоса транзита шириной 18 километров пройдет по западу и югу Московской области и далее через Рязань", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

Искать на небе надо быстро двигающуюся звезду яркого белого цвета, который может меняться на красно-оранжевый.