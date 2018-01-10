В расписании московских аэропортов появились рейсы в Каир

В среду, 10 января, в расписаниях московских аэропортов появились сообщения о рейсах в столицу Египта Каир. Согласно последней информации, речь идет о столичных авиагаванях Шереметьево и Домодедово.

Подчеркивается, что рейсы на территорию Египта самолеты начнут выполнять уже с 1 февраля текущего года, передает сегодня Агентство городских новостей "Москва".

Напомним, 4 января, российский лидер Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных перелетов между Москвой и Каиром. Ранее в Министерстве транспорта России отмечали, что воздушное сообщение между двумя странами может быть вновь начато 1 февраля. Позже эту же дату назвали и в египетских СМИ.