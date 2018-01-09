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Роспотребнадзор прокомментировал нормы по солнечному свету в новостройках Москвы

9 января 2018, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]

Роспотребнадзор прокомментировал нормы по солнечному свету в новостройках Москвы
фото: pixabay.com

Роспотребнадзор опроверг изменения норм по солнечному свету в домах-новостройках в Москве. О том, что в Роспотребнадзоре разработали проект «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, к устройству, содержанию и организации воспитания и обучения в образовательных организациях для территории города Москвы» (СанПиН), в котором сокращены нормы по солнечному свету в квартирах, написали некоторые СМИ.

Пресс-секретарь ведомства Анна Брычёва сообщила радиостанции «Говорит Москва» о том, что никаких отдельных требований по инсоляции для Москвы, отличных от действующих санитарных требований, проект СанПиН не предполагает.

Сейчас свет должен непрерывно проникать в жильё не менее двух часов с 22 марта до 22 сентября. Эти нормы якобы предлагается сократить на два месяца — с 22 апреля по 22 августа.

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