Супруга Льва Яшина рассказала о характере мужа вне футбольного поля

Вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина Валентина поделилась воспоминаниями о том, каким был ее муж не на футбольном поле, а в повседневной жизни, сообщает портал "Москва 24".

Она подчеркнула, что по характеру Лев Яшин был "добряком". "Очень добрый, чересчур добрый. Мог снять рубашку и отдать ее любому. Кто-то мог сказать, какой красивый свитер. А он отвечал: "Я тебе подарю его", – рассказала Валентина Яшина в интервью программе Stan Collymore Show. Она также отметила, что, возвращаясь из-за границы, супруг неизменно раздавал все, что привозил с собой.