Супруга Льва Яшина рассказала о характере мужа вне футбольного поля
9 января 2018, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]
Она подчеркнула, что по характеру Лев Яшин был "добряком". "Очень добрый, чересчур добрый. Мог снять рубашку и отдать ее любому. Кто-то мог сказать, какой красивый свитер. А он отвечал: "Я тебе подарю его", – рассказала Валентина Яшина в интервью программе Stan Collymore Show. Она также отметила, что, возвращаясь из-за границы, супруг неизменно раздавал все, что привозил с собой.
Ранее в ФИФА постер чемпионата мира по футболу 2018 года с изображением Льва Яшина назвали символом художественного и футбольного наследия России. Также сообщалось. что виртуальную фигуру легендарного вратаря можно увидеть в двух местах в Москве – у стадиона "Динамо" и на Манежной площади. Кроме того, 3D-двойника Яшина можно встретить в Лондоне возле стадиона Уэмбли.