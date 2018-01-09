МЧС: в Центральной России ожидаются сильнейшие снегопады и морозы

После аномально теплой погоды в декабре в Центральную Россию пришла настоящая зима. По прогнозу синоптиков, на большей части Центральной России ожидаются настоящие крещенские морозы.

А в ближайшие дни прогнозируется метель и гололедица. в Поволжье ветер будет настолько сильный, что может сбивать с ног. В МЧС пизываеют быть максимально осторожными на улицах, отказаться от личного автотранспорта и передвигаться на общественном транспорте. В Поволжье 9 янаря пришел мощный циклон «Элеонора». До позднего вечера в регионе будет идти сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, ветер до 18 м/с. В среду циклон продолжит свое наступление за Уралом, ветер слегка ослабеет до 15 м/с, температура воздуха понизится до минус 4 - 11 градусов днем.

Для Центрального региона сегодня действует предупреждение о сильном ветре до 17 м/с. В Рязанской, Ивановской и Тульской областях - метель. В ближайшие сутки ветер до 17 м/с ожидается и на севере Центрального региона, при порывах ветра также ожидается снег. Температура воздуха в блмжайших со столичным регионом областях до минус 8 градусов.

11 января в центральных областях РФ немного потеплеет, температура воздуха повысится на 2-3 градуса. А с 12 января до конца недели в антициклоне с северо-запада установится погода без осадков, температура понизится. Морозы по ночам будуь до - 14.

В Москве 10 января ночью до минус 7, днем - минус 4, - передает Первый канал.

В Санкт-Петербурге ближайшей ночью мокрый снег, до минус трех градусов. Днем в северной столице около 0.