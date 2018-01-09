Ученые: ночная работа усиливает риск развития рака груди у женщин

Ученые провели масштабное исследование и нашли доказательства, что у женщин, работающих в ночные смены, повышен риск для развития самых распространенных форм рака - рака груди, кожи и органов пищеварения.

Руководитель исследования Сюэлей Ма из университета провинции Сычуань в Чэнду в Китае призывает женщин, у которых бывает работа по ночам, регулярно проходить обследования.

По данным автора исследования, ученые объединили результаты различных наблюдений, в которых участвовало около четырех миллионов женщин, проживающих в странах Северной Америки, Европы, Австралии и Азии. Причиной смерти почти 114 тысяч представительниц слабого пола стали онкологические заболевания. Исследование показали, что у женщин, работавших в ночные смены, реально увеличивались шансы заболеть раком груди и другими видами рака. Но этот вывод относится к жительницам европейский и североамериканских стран. По мнению ученых, это связано с тем, что у них уровень половых гормонов несколько выше, чем у жительниц других стран мира, - сообщает РИА Новости.

Результаты работы китайских медиков опубликованы в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

У женщин из США и Европы с ночной работой на 19% выше вероятность развития рака. Они на 40% чаще страдают от рака кожи, на 32% – от рака груди, на 18% – от других видов опухолей.

Ученые обнаружили и взаимосвязь продолжительности работы в ночные смены на здоровье.