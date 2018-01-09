Синоптики предупреждают о рекордно высоком атмосферном давлении в конце недели

Синоптики сегодня сообщили, что к концу текущей недели в столице ожидается рекордно высокое атмосферное давление. Предполагается, что изменения будут наблюдаться в грядущие субботу и воскресенье.

В центре погоды "Фобос" подчеркнули, что атмосферное давление будет увеличено до 767 мм ртутного столба, что выше нормы примерно на 15 мм, передает Агентство городских новостей "Москва". Эксперты не исключают, что 13-14 января может быть установлен рекорд по данному показателю.

Отмечается также, что в течение всей недели в городе будет идти небольшой снег. К выходным температура воздуха понизится до минус 5 - минус 8 градусов по Цельсию.