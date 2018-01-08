В Москве ударят морозы на Старый Новый год

Синоптики рассказали, когда в Москву придут настоящие морозы. Специалисты полагают, что к Старому Новому году столбики термометров в столице опустятся до отметки минус 15 градусов по Цельсию.

Согласно последней информации синоптиков, уже к грядущим выходным погода в городе станет по-зимнему холодной. Эксперт погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что в субботу и воскресенье морозы в Москве окрепнут и температура упадет до минус 10 - минус 15 градусов ночью и будет составлять не выше минус 4 - минус 9 в дневное время.

Предполагается, что к концу текущей недели погода в столице России войдет в рамки климатической нормы для данного времени года.