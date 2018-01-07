Жену Аршавина высадили из самолета

Супругу футболиста Андрея Аршавина Алису сняли с самолета «Аэрофлота», который выполнял рейс в аэропорту Шереметьево. Пилоты вынуждены были прекратить взлет, задержать рейс и вызвать полицию.

Как сообщает телеграмм-канал Mash, причиной стало острое желание Алисы поменять подгузники ребенку. Причем возникло оно именно в момент, когда воздушное судно уже выруливало и готовилось к взлету.

Все уговоры бортпроводников, что всего через несколько минут, после взлета и набора высоты, женщина сможет спокойно продолжить необходимые процедуры на супругу Аршавина не подействовали.

В результате сама Алиса и бортпроводники оказались в отделе полиции и написали объяснительные. Известно, что после этого супругу Аршавина отпустили и она готовилась к вылету другим рейсом.