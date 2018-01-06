Эксперты отмечают, что чиновники стали бояться брать взятки

По итогам прошлого года правоохранительными органами было возбуждено шесть тысяч уголовных дел о взятках, что на 40% меньше, чем в 2016 году. Эксперты объяснили это боязнью идти на риск после резонансных коррупционных дел.

Согласно действующему законодательству, получение и дача взятки, а также посредничество в ее передаче являются преступлениями «против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления». Статистика свидетельствует о том, что каждая четвертая взятка (24%) дается в крупном или особо крупном размере, сообщает "Известия". По статье 290 Уголовного кодекса, крупной считается взятка, сумма которой превышает 150 тысяч рублей, особо крупной — больше миллиона.

Член адвокатской палаты Москвы Роман Волков отметил, что судьи в последние годы стали выносить по взятками жесткие приговоры. Кроме того, каждому судебному процессу по таким делам стали придавать широкую огласку. Поэтому чиновники стали бояться брать взятки.

Как сообщалось ранее, российские чиновники и сотрудники государственных компаний панически боятся принимать новогодние подарки. Страх перед подношениями спровоцировало дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за взятку от «Роснефти». Особенно сильно политиков и управленцев пугают презенты в виде корзин.