Эксперты составили рейтинг авто, которые можно выгодно перепродать через 3 года

Опубликован список машин, которые можно будет выгоднее всего перепродать после трех лет эксплуатации, т.е. если купить в этом году, а продать в 2021. Немецкие специалисты из Focus online и Bahr&FessForecasts за основу взяли данные в процентах, на которые обесцениваются авто после трех лет их использования.

Лидером по самой высокой остаточной стоимости в сегменте субкомпактных авто стал Opel Karl, который через три года после покупки станет дешевле ровно на 53%. Среди компактных моделей наиболее выгодным для перепродажи оказался Volkswagen Polo с результатом минус 56,5%. В гольф-классе первенство досталось MINI Clubman. Он обесценится на 57%.

А в среднем классе – Audi A5 2.0 TFSI Sportback. Через 3 года его цена будет на 55% меньше первоначальной.

В сегменте SUV меньше всего обвалятся ценники у MINI One Countryman на 60,5%), Porsche Macan минус 60% и Mercedes-Benz G 350 D, который за 3 года потеряет 51%.

Среди премиальных автомобилей лидирует гибрид Porsche Panamera 4. Его показатель минус 49,5% за 3 года, а в бизнес-классе – Mercedes-Benz E 200Т. Он упадет в цене на 51,5%.

Также не прогадают владельцы электрокаров Opel Ampera-e и минивэнов Mercedes-Benz B 160. Свои экологичные машины они могут продать с потерей 45% и 53 % соответственно.