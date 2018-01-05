Ретро-авто ГАЗ и ЗИЛ стоят дороже элитной российской недвижимости

Рейтинг самых дорогих отечественных ретро-машин составили эксперты автомобильного рынка. Ценник на некоторые экземпляры оказался под стать элитной российской недвижимости. Дороже всех оценили автобус ЗИЛ, который был собран на базе лимузина ЗИЛ-111. Цена этой модели составляет ни много, ни мало аж 35 миллионов рублей.

Значительно меньше, «всего» 21 миллион просят за ГАЗ М-2, под капотом которого установлен 12-цилиндровый двигатель объемом 5,5 литра и мощностью 500 лошадиных сил, пишет vladtime.

Ну, а дальше идут совсем уж недорогие отечественные раритеты: легендарная «копейка» - ВАЗ-2101 стоимостью 1,5 млн рублей, автопробег которой составляет всего 383 километра и "Волга" с пробегом 53 километра. За нее просят всего один миллион рублей.