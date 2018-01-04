Стало известно, когда будет демонтирована главная новогодняя елка России. В настоящий момент 90-летнее дерево высотой 27 метров, привезенное из Подмосковья, украшает Соборную площадь Кремля.

В управлении делами президента РФ отметили, что елку уберут после Крещения, которое состоится 19 января, передает РИА "Новости".

Отметим, что в честь праздника дерево украсили 3,5 тысячами различных шаров, кренделей, шишек и прочих предметов, которые символизируют русскую ярмарку.

Напомним также, что 26 декабря Общероссийскую новогоднюю елку посетили не менее пяти тысяч юных россиян.