На московских вокзалах в этом году появятся электронные очереди

В 2018 году на семи из девяти вокзалов Москвы заработают системы электронной очереди в кассах дальнего следования. А к концу года сетью Wi-Fi оснастят порядка половины городских вокзалов.

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил начальник дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" Виталий Вотолевский.

Сервис электронной очереди пока не будет запущен на Рижском и Савеловском вокзале.

Ранее стало известно, что уникальный транспортный объект строится на базе станции МЦК "Нижегородская" и железнодорожной платформы "Карачарово" в Москве - подземный вокзал, которым каждый час смогут пользоваться до 90 тысяч пассажиров.