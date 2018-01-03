Психологи рассказали, в чем секрет успешных романтических отношений

Психологи отмечают, что те пары, которые в начале своих романтических отношений слишком много времени проводят вместе и часто занимаются сексом, скорее всего быстро расстанутся.

Автор книги «Не смиряйтесь: как связать себя узами брака с человеком, для которого вы были предназначены» Скотт Кэрол и доктор психологии нью-йоркского университета Сет Мейерс утверждают, что при только появившейся симпатии друг к другу не рекомендуется видеться более 2 раз в течение недели. Занимаясь любовью при этом не более раза. Частые встречи и регулярная интимная близость вредят только начавшимся отношениям, поскольку вызывают у партнеров быструю эмоциональную усталость, сообщает Пятый канал. Секс создает иллюзию родства в духовном плане, а действительно подлинный характер человека можно узнать спустя определенное время.