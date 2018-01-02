Россияне жалуются в Роспотребнадзор на качество платных медицинских услуг. По данным Роспотребнадзора, более половины обращений (60% ) составляют жалобы на оказание косметологических услуг. У многих потребителей после оказания услуг появились аллергические реакции.

Наши соотечественники жалуются, что некоторые клиники работают без медицинской лицензии, а свои услуги навязывают.

23% обращений в ведомство связаны с ненадлежащим качеством стоматологических услуг;

13% жалоб - отказ в возмещение ущерба, перерасчета платы;

4% - непредоставление полной и достоверной информации о специалисте и оказываемых им услугах.

На сайте Роспотребнадзора сообщается, что в Москве за 11 месяцев 2017 года поступило 1137 обращений на оказание платных медицинских услуг, что составило 3,2 % от общего количества обращений.

За период с 2014 по 2017 годы в Республике Татарстан количество обращений граждан увеличилось в 3 раза (за 2014г. – 82 обращения, за 2015г. – 201 обращение, за 2016г. – 240 обращений), за первый квартал 2017 г. – 69 обращений.

В ведомстве подчеркнули, что Закон РФ «О защите прав потребителей» действует, его никто не отменял. В случае если федеральным законом предусмотрены обязательные требования к качеству медуслуг, качество предоставляемых платных медуслуг должно соответствовать этим требованиям.