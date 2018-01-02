В России повышены акцизные сборы на новые автомобили

В России с 1 января повысились акцизные сборы на новые легковые автомобили и на утилизацию транспортных средств. По мнению экспертов, цены на новые автомобили вырастут примерно на 10-17 процентов.

Производители легковых автомашин с 2018 года будут платить более высокий налог за каждую лошадиную силу автомобиля. Незначительное увеличение коснется машин мощностью от 90 до 150 единиц.

Раньше акциз устанавливался на авто с моторами мощностью выше 150 лошадиных сил (л. с.) в размере 420 рублей за 1 л. с. и предполагалась индексация в 2018 году до 437 рублей. Теперь для разных групп авто устанавливаются акцизы от 714 рублей до 1,302 тысячи рублей за 1 л. с. в зависимости от мощности двигателя 200-300 л. с., 300-400 л. с. 400-500 л. с. и свыше 500 л. с.

Эксперт Игорь Моржаретто, комментируя информацию о подорожании авто, считает, что по супермощным автомобилям повышение цены может добежать до полумиллиона, но "ни в коем случае не коснется самых массовых моделей, моделей бюджетного сегмента, недорогих кроссоверов.

С января утилизационный сбор увеличивается на 15%. Напомним, с 2018 года повышены акцизы на бензин и дизтопливо.