Кадыров рассказал о подарках Деда Мороза и прочитал стихотворение (ВИДЕО)
1 января 2018, 10:05 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеопоздравление с Новым годом и, как и обещал, прочитал новогоднее стихотворение. Чеченский лидер перед Новым годом признавался, что его большой мечтой является встреча с Дедом Морозом.
Он собирался поехать в гости к главному российскому волшебнику. Но у Деда Мороза начались новогодние командировки, он еще в декабре выехал из своей резиденции из Великого Устюга и направился в регионы. 24 декабря главный российский Дед Мороз примчался в Грозный и провел встречу с Рамзаном Кадыровым. Дед Мороз подарил главе Чечни теплую безрукавку и присвоил звание своего помощника по добрым делам.
В Новый год Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеопоздравление. "Поздравляю с Новым годом" Счастья, успехов!" - пожелал он и прочитал стихотворение, подчеркнув, что выполняет свое обещание. "Аллаху акбар! С Новым годом! С новым счастьем!" - заключил чеченский лидер.