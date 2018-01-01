Кадыров рассказал о подарках Деда Мороза и прочитал стихотворение (ВИДЕО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеопоздравление с Новым годом и, как и обещал, прочитал новогоднее стихотворение. Чеченский лидер перед Новым годом признавался, что его большой мечтой является встреча с Дедом Морозом. Видеозапись новогоднего поздравления Владимира Путина россиян (ВИДЕО)

Он собирался поехать в гости к главному российскому волшебнику. Но у Деда Мороза начались новогодние командировки, он еще в декабре выехал из своей резиденции из Великого Устюга и направился в регионы. 24 декабря главный российский Дед Мороз примчался в Грозный и провел встречу с Рамзаном Кадыровым. Дед Мороз подарил главе Чечни теплую безрукавку и присвоил звание своего помощника по добрым делам.

В Новый год Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеопоздравление. "Поздравляю с Новым годом" Счастья, успехов!" - пожелал он и прочитал стихотворение, подчеркнув, что выполняет свое обещание. "Аллаху акбар! С Новым годом! С новым счастьем!" - заключил чеченский лидер.