Названы пять дел, которые следует успеть сделать до Нового года

Специалисты составили список дел, которые необходимо успеть сделать до Нового года, а "Аргументы недели" выбрали самые главные из них. Эти несложные манипуляции помогут каждому встретить 2018 год с большим чувством легкости и во всеоружии.

В первую очередь необходимо выспаться, причем желательно найти полчаса в течение дня, чтобы прилечь и немного отдохнуть. Во-вторых, следует включить приятную музыку и завершить упаковку подарков для самых родных и близких. Это также позволит разгрузить мозг, поскольку такие действия помогают расслабиться и дать волю творческому началу.

Третье место в этом списке занимает очень важное дело – звонок дорогим людям, которые в настоящий момент находятся не рядом. В-четвертых, диетологи советуют не голодать в ожидании новогоднего пира, но перейти на легкий рацион.

Последний пункт заключается в том, чтобы взять чашечку чая, успокоиться и составить четкий список важнейших желаний и целей на весь будущий год.