Распределены субвенции регионам на выплаты семьям при рождении первенцев

Российское правительство утвердило распределение субвенций регионам страны на ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Выплаты начнутся с 1 января 2018 года.

Как отмечается сегодня на официальном сайте кабмина, правительством Российской Федерации утверждены были субвенции в размере 21 млрд рублей. Таким образом удастся успешно реализовать положения федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", который ранее подписал президент Владимир Путин.

Подчеркивается, что вся ответственность по назначению выплат, а также по осуществлению данного процесса будет лежать на органах государственной власти субъектов страны.