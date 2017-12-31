Новогодняя погода в столице отменяется

Надежды жителей и гостей Москвы на настоящую новогоднюю погоду 31 декабря не оправдались. Синоптики сообщили, что последний день 2017 года будет пасмурным, туманным и довольно теплым для зимы.

Столбик термометра будет находиться на уровне от 0 до +2 градусов по Цельсию. С неба будет временами падать мокрый снег. Атмосферное давление ожидается чуть ниже нормы, вследствие чего метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния, передает Агентство городских новостей "Москва".

Отмечается также, что в первой половине дня в столице будет туман с ухудшением видимости до 200-500 метров. Водителям рекомендуют быть максимально осторожными на дорогах.