В Роспотребнадзоре рассказали, в каком порядке употреблять блюда в Новый год

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам совет по очередности употребления блюд за новогодним столом. Эксперты рекомендуют не стремиться попробовать абсолютно все, что лежит на блюдах.

Диетологи призывают сначала обязательно съесть салат и только после этого приниматься за закуски и горячее. Кроме того, в сообщении ведомства уточняется, что ни в коем случае не следует садиться за праздничный стол с пустым желудком – в течение всего дня необходимо питаться как обычно, чтобы не нарушать режим и не заставлять организм испытывать стресс.

В Роспотребнадзоре также рекомендуют сократить время пиршества, чередуя его с прогулками, танцами или какими-либо конкурсами.