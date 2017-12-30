Ученые: рапсовое масло провоцирует развитие болезни Альцгеймера

Ученые в США провели исследование и подозревают, что рапсовое масло провоцирует развитие болезни Альцгеймера. Рапсовое масло в древности использовалось только в технический целях.

В 20 веке ученые вывели новые сорта рапса, семена которого оказалась пригодными для изготовления масла. Оно получило название канола. Болезнь Альцгеймера - нейродегенеративное заболевание, поражаются определённые области мозга.

Не только гены, но и плохая экология, стрессы влияют на развитие болезни. Одно из новых исследование американских ученых доказало, что особенности питания - одна из причин болезни Альцгеймера.

В США группа ученых из Медицинской школы имени Льюиса Каца при Университете Темпл сообщила, что употребление растительного масла из рапса (канола) влияет на ухудшение памяти и способность к обучению, и увеличение веса. Эксперименты на мышах показали, что эти нарушения могут быть предвестниками болезни Альцгеймера.

Итоги эксперимента опубликованы в статье в журнале Nature. Руководитель исследования профессор Доменико Пратико заявил, что масло, которое производители позиционируют как полезное для сердечно-сосудистой системы, отрицательно влияет на мозг.

Исследование на мышах показало, что кластеры, в которые слипаются белки, нарушают функцию нейронов и ускоряют дегенеративные процессы, в итоге это приводит к ухудшению когнитивных функций и нарушению или даже потере памяти.