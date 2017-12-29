Путин ужесточил наказание за вербовку террористов до пожизненного срока

Владимир Путин подписал изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за вербовку террористов вплоть до пожизненного заключения. Соответствующий закон размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В Уголовный кодекс теперь вводится понятие «пропаганда терроризма». Организация хотя бы одного из преступлений, которые подпадают под статьи Уголовного кодекса «о терроризме», будет квалифицироваться по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Она предусматривает наказание сроком от 15 до 20 лет лишения свободы, или пожизненное заключение. Сейчас преступникам грозит за это не более десяти лет.

Новый закон также удваивает наказание за использование служебного положения в указанных целях.