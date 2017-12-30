Астролог Тамара Глоба призвала готовиться к глобальным переменам в 2018 году

Следующий год будет относительно спокойным – ни войн, ни революций не ожидается. Такой прогноз сделал астролог Павел Глоба. Бывшая жена Глобы Тамара, которая также занимается предсказаниями, с экс-супругом не согласна. По ее мнению, в 2018-м начнутся глобальные перемены.

Астролог Павел Глоба поделился с общественностью своим прогнозом на 2018 год. Согласно его расчетам, следующий год будет невоенным и нереволюционным – «жутких социальных потрясений» ждать не стоит. По мнению Глобы, 2018-й станет временем подготовки к «очень жесткому периоду выживания», который будет продолжаться с 2020-го до 2040-го. Обозначенный период ознаменуется сменой геополитических и экономических трендов.

В 2018-м на первый план выдвинутся люди, которым суждено стать преемниками, предрек астролог. Обновление кадров будет происходить в политике, экономике и многих других сферах.

По словам Глобы, следующий год – это время создания партий и корпораций. Соответственно успех будет сопутствовать тем, кто примет новые, корпоративные правила игры.









Также мир ждет «шквал критики, господство черного пиара и судебные процессы, подобные Нюрнбергскому», предрек Павел Глоба. Прорицатель резюмировал, что его прогноз является оптимистичным, передает Пятый канал.









Астролог Тамара Глоба, в отличие от своего бывшего супруга, считает, что глобальные перемены начнутся уже в 2018 году. Они должны затронуть как политику, так и экономику. В частности, Глоба предсказала, что 2018-й ознаменуется переустройством мировой финансовой системы, в которой усилится роль электронных денег. Кроме того, ожидается значительный рывок в развитии технологий, который коснется и повседневного быта.









Отдельно автор прогноза остановилась на будущем Украины. Тамара Глоба полагает, что в 2018 году украинцы начнут массово мигрировать по территории страны. Также не исключено, что в Киеве в очередной раз поменяется власть.

В целом, следующий год будет непростым, но интересным, заявила астролог. 2018-й даст людям много шансов и возможностей, которые не стоит упускать, процитировал Тамару Глобу сайт uznayvse.ru.