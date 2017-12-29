Выяснилось, что взрослые россияне попросили у Деда Мороза

Дед Мороз рассказал, о чем его в 2017 году попросили взрослые граждане России. Согласно последней информации, письма сказочному персонажу пишут не только малыши и школьники, но и их родители.

Поразительно, но около трети всех посланий Деду Морозу – а всего их пришло около 3 миллионов – прислали взрослые люди. Чаще всего они просили квартиры, автомобили, дачи, карьерный рост, а также хорошего мужа и лояльного начальства, передает Агентство городских новостей "Москва".

Кроме того, они просят у сказочного дедушки здоровья и счастья для родных и детей. В целом, по словам Деда Мороза, все желания россиян связаны с комфортом и уютом.