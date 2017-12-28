Нет гарантии, что еда на вашем новогоднем столе не была украдена

В стране в преддверии праздников активизировались магазинные воришки. Они выносят товар, а затем продают россиянам со скидкой. Многие пользуются данной услугой, ведь цены на продукты сейчас крайне высокие, а всем хочется сэкономить.

Специализирующиеся на магазинах воры называют себя шоплифтерами. Прежде всего их интересует алкоголь. Также спросом пользуются морепродукты, сыр. Украв товар, «предприниматели» создают в соцсетях объявления о продаже. Практически на все цены в два раза ниже магазинных. Да еще и с доставкой на дом. Некоторые наоборот размещают заказы, мол, нужна такая-то куртка, кто готов украсть?

Интересно, что услугами шоплифтеров пользуются даже представители малого бизнеса. Кто-то держит кафе, у кого-то сервис доставки еды на дом. Добытые воришками продукты позволяют неплохо сэкономить.

Говорят, проще всего что-то украсть в крупном гипермаркете. Там не так много камер, легко затеряться в толпе и незаметно выйти. Поимки, конечно, все равно периодически случаются. Но кто не рискует, тот, как говорится, не пьет шампанское.