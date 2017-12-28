Опубликован рейтинг самых заметных коррупционных скандалов 2017 года в российском медиапространстве. На первом месте, как и ожидалось, находятся 2 миллиона долларов бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева, который получил восемь лет колонии строгого режима за взятку от гендиректора «Роснефти» Игоря Сечина.

68 миллионов бюджетных рублей помогли Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому и другим фигурантам дела «Седьмой студии» подняться на второе место в топе самых заметных коррупционных скандалов. Третье место с большим отставанием занял скандал, в котором из-за фильма ФБК оказался замешан бизнесмен Алишер Усманов.

Четвертая позиция досталась экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву, которого арестовали по делу о получении взятки на 140 млн рублей. На пятой строчке Леонид Маркелов - бывший глава Марий Эл за взятку в размере 235 млн рублей. Экс-руководитель антикоррупционного управления МВД России Денис Сугробов занял шестую позицию рейтинга за превышение должностных полномочий и организацию преступного сообщества.

Бывший глава Челябинской области Михаил Юревич, оказался на «почетном» седьмом месте за получение взятки от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко и клевету на бывшего председателя облсуда Федора Вяткина. Кстати, сам герой рейтина скрывается от правосудия в Лондоне. На восьмом месте а —экс-глава ФСИН Александр Реймер. Он получил 8 лет колонии по делу о хищении 1,3 млрд рублей.

На девятой строчке рейтинга самых громких коррупционных дел 2017 год запутанная история высокопоставленных сотрудников СКР, которые прикрывали вора в законе Шакро Молодого. Михаила Максименко, Дениса Никандрова и Александра Ламонова обвиняют в получении взятки. Суд продлил их арест.

Десятку лидеров замкнул экс-заместитель министра культуры России Григорий Пирумов. По делу о хищении он был приговорен к 1,5 года колонии, но его освободили из зала суда в связи с отбытием срока.

Исследование провела компания «Медиалогия»