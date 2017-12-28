Через 20 лет жизнь человечества сильно изменится

Ученые считают, что через 20 лет жизнь человечества значительно изменится. Технологии сильно внедрятся в повседневность и сделают быт намного проще и комфортнее.

Исследователи, представляющие австрийский центр инноваций Ars Electronica Futurelab считают, что в каждой семье в скором будущем будет «умный» холодильник. Техника будет сама следить за сохранностью продуктов и их необходимым количеством.

Также, по мнению специалистов-футурологов, развитие медицины и новейшие генетические исследования непременно повлияют на общую продолжительность жизни человека – она заметно увеличится, а многие заболевания будут побеждены.

Кроме того, они уверяют, что количество дорожных аварий в скором будущем намного снизится из-за перехода большинства средств передвижения на автономную систему управления.