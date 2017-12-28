В Москве каток открылся в метро

В Москве открылся каток для пассажиров метро. Бесплатный каток из синтетического льда организовали в переходе со станции "Ленинский проспект" на станцию МЦК "Площадь Гагарина".

Представители столичной подземки рассказали, что каток отвечает всем требованиям безопасности, просматривается с камер видеонаблюдения и не мешает проходящим мимо пассажирам.

На ледовой площадке размером 200 кв. м смогут одновременно кататься порядка 30 человек. В случае большого количества желающих покататься будут вводиться временные ограничения на сеанс катания, - передает ТАСС.

Каток будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00 до 10 января. 31 декабря каток будет работать до 21:00, а 1 января откроется в 11:00. Рядом с катком расположены шкафчики для хранения вещей посетителей и пункт проката коньков.

Для посетителей доступны мужские и женские модели коньков размерами от 26-го до 45-го.