В "Роскосмосе" не согласились с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, который обвинил инженеров компании в ошибке при настройке ракеты и доказали, что полетное задание прошло проверку именно для космодрома Восточный.

Представители госкорпорации заявили, что полетное задание для запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" №2-1 и полезной нагрузкой, стартовавшей 28 ноября с Восточного, разрабатывалось специально для космодрома Восточный, а не под Байконур, - передает ТАСС.

27 декабря Рогозин заявил, что ракета была настроена на старт с космодрома Байконур. Роскосмос в тот же день назвал причиной аварии в соответствии с выводами аварийной комиссии по итогу запуска 28 ноября несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления РБ "Фрегат".

Комиссия по оценке деятельности должностных лиц, отвечающих за подготовку и запуск, проанализировала ход подготовки к запуску и соответствие действий руководителей их должностным обязанностям.

Комиссия отметила, что организации-разработчики не уделили должного внимания анализу возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, которые связаны с особенностями запуска РБ "Фрегат" в составе "Союза" с космодрома Восточный, и разработке возможных мероприятий по недопущению их проявления. Как заключили эксперты, не в должной степени были выполнены требования нормативных документов в части проведения анализа возможных отказов и критичности их последствий.

Должностные лица "Роскосмоса" и головные предприятия-разработчики, отвечающие за создание космического комплекса и его составных частей, не приняли все необходимые меры к обеспечению должного контроля и координации работ.

Все это в совокупности способствовало тому, что факторы, сочетание которых привело к нештатному завершению миссии, остались невыявленными при подготовке к запуску. Комиссия рекомендовала вынести выговоры руководителям нескольких компаний.