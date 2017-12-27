Рогозин обвинил руководство «Роскосмоса» в системных ошибках

Курирующий космическую отрасль вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что выводы комиссии по аварии ракеты «Союз-2.1б» будут носить «жесткий» характер. Сама авария стала следствием «системных ошибок» в «Роскосмосе». Рогозин выразил недовольство выводами «Роскосмоса» о неудачном пуске

Вице-премьер добавил, что «омоложение кадров идет очень сложно».

Рогозин прокомментировал аварию разгонного блока «Фрегат», заявив, что ЧП произошло в том числе потому, что не было назначено головное предприятие, которые бы отвечало за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты «Союз». По поводу аварии «Союза» с космодрома Восточный Дмитрий Рогозин заявил, что ракета-носитель была настроена на запуск с космодрома Байконур. «Настройки ракеты действительно были под Байконур: не посчитали азимут»,— пояснил он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Рогозина, кабмин оказывает госкорпорации максимальную поддержку для решения существующих проблем. Но необходимы реформы, техническое перевооружение.