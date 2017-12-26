Какую помощь обещают семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом
26 декабря 2017, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим в аварии возле станции метро «Славянский бульвар». Родственникам жертв выплатят 1 млн руб. компенсации за каждого погибшего.
Также детям погибших назначаются дополнительные ежемесячные выплаты.
Пострадавшие получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей. Власти также выплатят по 100 тысяч рублей пострадавшим, которым помощь была оказана в амбулаторных условиях без госпитализации.
Авария на Кутузовском проспекте произошла 25 декабря. Автобус, который следовал по маршруту «Славянский бульвар» — «Сколково», наехал на пешеходов в подземном переходе. В результате, по официальной информации, четыре человека погибли на месте, двое отказались от госпитализации, еще девять попали в больницы.