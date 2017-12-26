Синий снег напугал жителей Петербурга

Жители Петроградского района Петербурга обнаружили в своих дворах снег с синим оттенком. На фотографии необычных сугробов в соцсетях обратил внимание департамент Росприроднадзора по Северо‐Западному федеральному округу.

Как сообщает пресс-служба Департамента Росприроднадзора по СЗФО, снег имел разные оттенки - от светло-голубого до фиолетового (такой лежал на тротуаре у здания, назначенного под снос). Толщина покрова составляет примерно один сантиметр. Промежуточные результаты исследования ведомства станут известны в ближайшее время.

Жители района предполагают, что появление синего снега может быть связано со зданием химико-фармацевтического НИИ, которое сейчас сносят.