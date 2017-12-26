Поликлиники Москвы изменят график работы в новогодние каникулы

Режим работы столичных поликлиник изменится во время новогодних праздников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города. Врачи будут принимать по графику праздничного дежурства.

В предпоследний день уходящего года, 30 декабря, взрослые пациенты смогут получить медицинскую помощь с 09:00 до 18:00, а с 31 декабря по 8 января взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 16:00. Почти все взрослые травмпункты продолжат работать круглосуточно.

Детские поликлиники 30 декабря работают с 9:00 до 15:00, а 31 декабря врача можно вызвать только на дом. С 1 по 8 января также будет оказываться только помощь на дому с 9:00 до 16:00, вызовы будут принимать до 16:00.

Более подробную информацию о режиме работы можно получить на официальных порталах медицинских учреждений, а также на информационных стендах в поликлиниках.