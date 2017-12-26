Оклады военных в России будут увеличены

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление о повышении денежного довольствия военнослужащих с 1 января 2018 года. Соответствующая информация размещена на интернет-портале правовой информации.

Суммы увеличатся в 1,04 раза. Это касается окладов военных, проходящих службу и по контракту, и по призыву.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ, заявлял, что российские власти предусмотрели ежегодную индексацию довольствия военнослужащих, на эти цели за три года направят 82 миллиарда рублей.

Повышение зарплаты для военнослужащих 2018 года затронет, по разным оценкам, от 2,7 до 3,6 миллионов человек.