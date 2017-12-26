После праздников в Екатеринбурге откроется 14 отделений Почты нового формата

Почта России планирует открыть после новогодних праздников 14 отделений почтовой связи нового формата. Открытие отделений будет происходить поэтапно. Как ожидается, самым крупным из них станет новое почтовое отделение в м-не Академический на ул. Сахарова, которое по площади будет сравнимо с Главпочтамтом Екатеринбурга на пр. Ленина.

Первые модернизированные отделения связи встретят своих клиентов уже в середине января, а торжественное открытие самого крупного отделения на ул. Сахарова в Екатеринбурге запланировано на конец следующего месяца. Ремонтные работы в части отделений почтовой связи планируется завершить уже на этой неделе, после чего начнется установка мебели и оборудования. Отделения нового формата появятся в центре Екатеринбурга и во всех микрорайонах уральской столицы. Напомним, что на время ремонта отделения переехали на площади соседних отделений или арендованные площадки.



В модернизированных отделениях будут внедрены новые технологии и стандарты оказания услуг, большая часть процессов будет автоматизирована. В числе нововведений - терминалы самообслуживания. С их помощью клиенты смогут самостоятельно взвесить, упаковать и оплатить посылки и в результате сократить время, проведенное на почте. В некоторых обновленных отделений

связи будет оборудована зона круглосуточного обслуживания, установлены почтоматы и примерочные. Клиенты смогут самостоятельно в удобное время забрать поступившие почтовые отправления.



После завершения ремонтно-строительных работ все почтовые офисы будут соответствовать требованиям <безбарьерной среды>. Для этого входные группы отделений оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, будет увеличена ширина дверных проемов и демонтированы пороги.



Список модернизированных ОПС:

ОПС 620100, Восточная, 21

ОПС 620109, Красноуральская, 27/1

ОПС 620135, Ст.Большевиков, 82

ОПС 620144, Сурикова, 144

ОПС 620014, Попова, 7

ОПС 620026, Декабристов, 16/18

ОПС 620041, Красина, 7

ОПС 620057, Баумана, 58

ОПС 620062, Тимирязева, 13

ОПС 620092, Сыромолотова, 28а

ОПС 620105, Сахарова, 78

ОПС 620137, Блюхера, 59

ОПС 620143, Индустрии, 26

ОПС 620146, Волгоградская, 47