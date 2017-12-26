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После праздников в Екатеринбурге откроется 14 отделений Почты нового формата

26 декабря 2017, 16:17 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

Почта России планирует открыть после новогодних праздников 14 отделений почтовой связи нового формата. Открытие отделений будет происходить поэтапно. Как ожидается, самым крупным из них станет новое почтовое отделение в м-не Академический на ул. Сахарова, которое по площади будет сравнимо с Главпочтамтом Екатеринбурга на пр. Ленина.

Первые модернизированные отделения связи встретят своих клиентов уже в середине января, а торжественное открытие самого крупного отделения на ул. Сахарова в Екатеринбурге запланировано на конец следующего месяца. Ремонтные работы в части отделений почтовой связи планируется завершить уже на этой неделе, после чего начнется установка мебели и оборудования. Отделения нового формата появятся в центре Екатеринбурга и во всех микрорайонах уральской столицы. Напомним, что на время ремонта отделения переехали на площади соседних отделений или арендованные площадки.


В модернизированных отделениях будут внедрены новые технологии и стандарты оказания услуг, большая часть процессов будет автоматизирована. В числе нововведений - терминалы самообслуживания. С их помощью клиенты смогут самостоятельно взвесить, упаковать и оплатить посылки и в результате сократить время, проведенное на почте. В некоторых обновленных отделений
связи будет оборудована зона круглосуточного обслуживания, установлены почтоматы и примерочные. Клиенты смогут самостоятельно в удобное время забрать поступившие почтовые отправления.


После завершения ремонтно-строительных работ все почтовые офисы будут соответствовать требованиям <безбарьерной среды>. Для этого входные группы отделений оборудуют пандусами с поручнями и кнопкой вызова персонала, будет увеличена ширина дверных проемов и демонтированы пороги.


Список модернизированных ОПС:
ОПС 620100, Восточная, 21
ОПС 620109, Красноуральская, 27/1
ОПС 620135, Ст.Большевиков, 82
ОПС 620144, Сурикова, 144
ОПС 620014, Попова, 7
ОПС 620026, Декабристов, 16/18
ОПС 620041, Красина, 7
ОПС 620057, Баумана, 58
ОПС 620062, Тимирязева, 13
ОПС 620092, Сыромолотова, 28а
ОПС 620105, Сахарова, 78
ОПС 620137, Блюхера, 59
ОПС 620143, Индустрии, 26
ОПС 620146, Волгоградская, 47

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