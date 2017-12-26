Голым посетителям пообещали бесплатную еду в кафе в Златоусте

Управление ФАС по Челябинской области проверит рекламу заведения общественного питания в Златоусте, где посетителям, пришедшим голыми, обещали бесплатные завтраки, обеды и ужины для всей семьи.

Реклама в соцсетях одного из мест общепита в Златоусте гласила: «Приходи голым и получи завтрак, обед и ужин на всю семью бесплатно! Участвуя в акции, вы даете согласие на фото- и видеосъемку».

По данному факту управление ФАС по Челябинской области начало проверку. В ведомстве намерены изучить, не нарушает ли эта реклама законодательство. Сейчас проводится работа по установлению администратора группы в соцсети и владельца заведения. О результатах проверки сотрудники ФАС обещали сообщить в конце января 2018 года.