РМК получила диплом от «Форума Доноров» за активную работу с жителями

Благодаря реализации многочисленных социальных программ и активное вовлечение жителей Русская медная компания в этом году получила диплом от Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров». Награду вручили на 15-летнем юбилее благотворительной организации в Москве, в число которой входит сейчас уже 38 крупных компаний.

- «Форум Доноров» - это, в первую очередь, его члены, - сказала исполнительный директор АГО «Форум Доноров» Александра Болдырева. – И мы решили поблагодарить каждую компанию за то, в чем она была особенно сильна и полезна обществу в текущем году, за то, в чем она добилась самых серьезных улучшений.

На юбилее отметили конкурс для школьников «Измени свой город к лучшему», который организовала Русская медная компания. Ученики средних и старших классов смогли побороться за гранты суммой до 250 тысяч рублей, предлагая свои варианты улучшения окружающей среды.

Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова отметила, что такая работа на территориях присутствия Русской медной компании помогает решать действительно актуальные проблемы, а благодаря конкурсу выбираются действительно лучшие инициативы.